هاني البحيري يكشف ثمن فستان نيكول سابا الخيالي

كشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري حقيقة الأنباء التي ترددت عن سعر الفستان الذي ارتدته نيكول سابا، والذي اختتمت به عرض أزيائه الديفيليه العاشر له.

وقال البحيري إنه اختار نيكول سابا لارتداء هذا الفستان المميز في ختام عرض أزيائه، لأن وجهها وجسمها يناسبان ستايل الفستان، ولثقته في قدرتها على إبراز روعته وقيمته الكبيرة، وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن الفستان، الذي ارتدته نيكول سابا في مجموعة هاني البحيري أمس أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى كثيرون إعجابهم به، فيما اعترض البعض على كمية الأكسسوارات فيه واصفين سعره بأنه “خيالي”.

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