ماذا قالت المغربية دنيا بطمة عن حلا الترك بعد انتقالها للعيش مع والدتها؟ (فيديو)

أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عدم وجود أي تواصل بينها وبين الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، منذُ أن انتقلت الأخيرة للعيش مع والدتها التي حصلت على حضانتها.

وأوضحت الفنانة المغربية وهي زوجة المنتج محمد الترك والد حلا، أن الأخيرة “طعنتها في ظهرها”، إذ لم تذكر أي شيء جيد حصل بينهما.

وقالت بطمة: “علاقتي مع بنت زوجي عادية جدًا، لا أراها ولا يوجد تواصل بيني وبينها، وكما سبق وقلت إني عملت بأصلي لفترة لما كانت معي ولم أفارقها وكنت أذهب معها في أي مكان تريده”.

وأشات إلى أنه “قد يكون خطأي أني كنت طيبة معها وجاءت الطعنة منها في ظهري”، متهمة حلا بأنها “تُعاني من غسيل دماغ ونسيت كل شيء فعلته معها”.

ومنذُ أشهر، انتقلت حلا الترك للعيش مع والدتها، بعد أن كانت تعيش مع والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، حيثُ أعربت عن سعادتها قائلة: “أكيد مرتاحة في حضن أمي أكثر”.

وأشارت الفنانة البحرينية الشابة إلى أنها تتحدث مع والدها من وقت لآخر، “لكنني لن أستشيره في اختيار أعمالي الفنية”، حسب قولها.