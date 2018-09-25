بعد التشكيك.. دنيا بطمة تثبت مرض زوجها محمد الترك بالدليل (فيديو)

أثبتت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إصابة زوجها المنتج البحريني بمرض السرطان، بعد إعلانه الخبر، وسط تشكيك الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمه البعض بمحاولة كسب تعاطف الجمهور بعد خلافاته مع ابنته من طليقته “حلا”.

ونشرت بطمة عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” أول صورة لمحمد الترك خلال تلقيه العلاج بالمستشفى، إذ ظهر متعبًا للغاية ومستلقيًا على سرير المستشفى، وسط الكثير من الأجهزة والمحاليل.

وعلقت الفنانة المغربية على الصورة، قائلة: “الحمد لله فضل ونعمة من الله”.

ونفت بطمة أخبار طلاقها من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد انتشار أنباء قوية بشأن انفصالهما؛ إثر إعلان إصابته بمرض السرطان من خلال نشر صورة لها وهي تجلس بجوار زوجها في أحد المطاعم بمصر، وهو الظهور الأول له بعد اختفائه عن الساحة تمامًا منذ إعلان مرضه.

كما نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو صغيرًا مع زوجها خلال جلوسهما بنفس المكان، ولكن هذه المرة وهي تتراقص على نغمات إحدى الأغنيات المغربية.