شاهد كيف ظهرت دنيا بطمة مع محمد الترك بعد أنباء طلاقهما (صورة وفيديو)

نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أخبار طلاقها من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، على طريقتها الخاصة.

وكانت أنباء قوية ترددت في الفترة الأخيرة عن انفصال دنيا والترك، بعد إعلان الأخير عن إصابته بمرض السرطان وسط صمت تام من جانبها.

ونشرت بطمة صورة على صفحتها بتطبيق “إنستغرام” وهي تجلس بجوار زوجها في أحد المطاعم، وهو ما يعد الظهور الأول له بعد اختفائه عن وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا منذ إعلان مرضه.

كما نشرت دنيا مقطع فيديو مع زوجها خلال جلوسهما بنفس المكان، ولكن هذه المرة وهي تتراقص على نغمات إحدى الأغاني المغربية.

ودعم المنتج محمد الترك موقف زوجته بنفس الوقت من خلال رده أيضًا على شائعات انفصاله عنها بصورة لهما على الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخاصة به على “إنستغرام”، وكتب عليها: “كثير ما يقال عنك كثيرًا ما يجهلونك، ولكن اختصر كل ما يقال بكلمة أحبك”.

وأثار موقف الفنانة دنيا بطمة من مرض زوجها المنتج البحريني محمد الترك العديد من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما في الوقت الحالي، إذ التزمت الصمت تجاه إعلان زوجها إصابته بورم خبيث.

ولم تنشر النجمة المغربية الشابة أي صور تجمعها بزوجها وبجوارها كلمات دعم أو محبة كعادتها، رغم بكائه عبر فيديو مباشر وإعلانه أنه مريض بالسرطان ويحتاج إلى “لمة” العائلة.