رقص وغناء.. رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان (فيديو)

لم تمر ساعات على إعلان المنتج البحريني محمد الترك، إصابته بورم خبيث، حتى خرجت نجلته الفنانة الشابة حلا الترك بتصرف وُصف بالغريب للغاية.

ونشرت حلا الترك مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، ظهرت خلاله وهي ترقص داخل السيارة على أنغام أغنيتها الجديدة “ممنوع اللمس”، وهو ما فسره البعض أنها تقصد أن تتجاهل التعليق على مرض والدها.

وعلّق بعض المغردين الذين عبّروا عن استيائهم من موقف حلا الذي جاء عقب مرض والدها، خاصة أنه يمر بأزمة صحية كبيرة، كانت تتطلب منها أن تنحي الخلافات جانبًا وتساعده على تخطي محنته.

وكان المنتج البحريني محمد الترك أوضح أنه شعر ببعض التعب خلال الفترة الماضية، صاحبه ارتفاع بدرجة الحرارة وطالبه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات، وأثبتت نتائجها أنه مصاب بمرض السرطان.