“سناب شات” تطلق مسلسلات حصرية في محاولة للحد من تراجع مستخدميها

وكانت الشبكة تعرض برامج حصرية لكن من إنتاج شركاء لها. وهي لم تكن مسلسلات درامية بل برامج إخبارية ورياضية وترفيهية.

وتخوض “سناب شات” هذا الغمار الجديد مع مسلسل بوليسي بعنوان “كلاس أوف لايز” وآخر كوميدي بعنوان “كو-إيد” وبرنامج لتلفزيون الواقع يحمل اسم “إندلس سامر” من توقيع منتجي “كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز”.

وقد صورت هذه المسلسلات بنسق يتلاءم مع الهواتف الذكية وهي تتسم بتوليف سريع مع انقسام للشاشة مرات عدة خلال الحلقات.

وسيتمكن المشاهدون أيضًا من تأدية أدوار شخصيات في بعض المسلسلات بفضل تقنية الواقع المعزز، وفق بيان نشرته “سناب شات” الأربعاء.

وتعتزم الشبكة إنتاج مسلسلات عدة أخرى قريبًا تحت راية مشروع “سناب أوريجينلز”.

وفي الربع الثاني من العام الحالي، أعلنت الشركة الأم لخدمة “سناب شات” أن عدد مستخدميها اليوميين تراجع بنسبة 2 % مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 188 مليونًا. وهذا التراجع في عدد المستخدمين هو الأول منذ إطلاقها في العام 2011.

ومنذ الإطلاق، لم تسجل أي أرباح. وهي تكبدت خسائر صافية بقيمة 353 مليون دولار في الربع الثاني.