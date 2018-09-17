تعرّف على أفضل المسلسلات التي تتنافس على جوائز “إيمي”

تتسابق أفضل المسلسلات الدرامية والكوميدية على جوائز إيمي، أرفع جوائز الإنتاج التلفزيوني، اليوم الإثنين، حيث إن الأعمال الجيدة كثيرة حتى أن بعضها قد يخرج خالي الوفاض.

وحفل الليلة لا يتعلق فقط بالفائزين، إذ يقدم مايكل تشاي وكولين جوست بطلا برنامج (ساترداي نايت لايف)، لأول مرة، حفلًا من المتوقع أن يشهد الكثير من الانتقادات اللاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقضايا أخرى.

وستسلم جوائز إيمي في لوس انجليس في حفل تذيعه شبكة (ان.بي.سي) التلفزيونية على الهواء مباشرة.

ويتقدم مسلسل “صراع العروش” من إنتاج (اتش.بي.او) السباق بترشيحات بلغ عددها 22 ترشيحا، لكن النقاد يقولون إنه يواجه منافسة كبيرة من مسلسل “قصة الخادمة” على جائزة أفضل مسلسل درامي.

وقال مايكل شنايدر، رئيس التحرير التنفيذي لمجلة (إيندي واير) الإلكترونية: إن أحدث موسم من “صراع العروش” الذي عُرض قبل نحو عام قد يتأثر من غيابه عن الأذهان في الوقت الراهن.

وأوضح “أن قصة الخادمة هو العرض الأحدث، فاز العام الماضي (في موسمه الأول) ومازال على ما يبدو مثار حديث وحاضرًا في الأذهان”.

وريتشل بروسناهان هي المرشحة الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في “السيدة ميسل الرائعة”، في حين يعتقد أن دارين كريس هو الأوفر حظًا للفوز عن دوره في “اغتيال جياني فيرساتشي”.