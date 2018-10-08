حليمة بولند تقدّم برنامجًا خاصًا بالرجال عبر “سناب شات” (فيديو)

أعلنت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تحضيرها لبرنامج “فوز كشمير٤” المتخصص بعلم الرجال عبر تطبيق “سناب شات” مع مواطنتها الدكتورة والإعلامية فوزية الدريع، لتقديم الاستشارات الخاصة بالرجال.

وقالت بولند في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “ترقبونا في مشروع قادم هيكسر الدنيا.. هيكون شيء جديد من نوعه إن شاء الله ونقدم لكم كل التفاصيل والاستشارات للرجال والنساء”.

كما تحدثت الدكتورة والإعلامية الكويتية فوزية الدريع عن مزيد من تفاصيل البرنامج، موضحة أنه سيتناول كل ما يخص عالم الرجال في جميع الموضوعات، مشيرة إلى أن حليمة ستقدم خبرتها في فن التعامل مع الرجال، وهي ستقدم المعلومات العلمية الخاصة بالرجل.

وأوضحت: “بين الخبرة والدلال سنقدم لكم علم الرجال.. حليمة لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل، وستعطي النساء المعلومات كافة الخاصة بالرجال، وأنا هتحفكم بمعلومات عاطفية وجنسية”.