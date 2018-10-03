طفلة مصرية تحاول الغطس 55 ساعة متواصلة لدخول “غينيس”(صور)

نفّذت طفلة مصرية، اليوم الأربعاء، عملية غطس تحت المياه بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء شرق مصر، للمنافسة على لقب أطول غطسة لتحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأت الطفلة المصرية ريم أشرف فوزي، البالغة من العمر 14 عامًا، اليوم أطول غطسة تحت الماء لتسجيل اللقب القياسي، لتكون أصغر بطلة مصرية في التاريخ تسجل هذا الإنجاز.

وتحتاج الطفلة البقاء تحت الماء 55 ساعة أي ما يعادل يومين و7 ساعات، للتفوق على الأسترالية التي سجلت رقم 51 ساعة و23 دقيقة.

وبدأت الطفلة المصرية التحدي والغطس في تمام الساعة التاسعة صباحًا من شاطئ مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتدرس ريم بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سان جوزيف للغات بمدينة شرم الشيخ وتم التجهيز لمحاولتها الغطس من خلال 4 كاميرات فيديو بينها اثنتان تحت الماء واثنتان فوق الماء.

رئيس الفريق المشرف على المحاولة الغطس الدكتور عادل طاهر، قال في تصريحات صحفية، إن الفريق الذي يشرف على عملية الغطس مكون من 15 غواصًا وطبيبًا، مشيرًا إلى أن الفتاة تدربت بشكل جيد على الغوص وهي مثابرة ولديها فرصة جيدة لدخول موسوعة جينيس العالمية.