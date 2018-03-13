مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعود بنسخته الثالثة متحديًا الأزمة المالية

تأتي الدورة الثالثة من عمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والمقررة إقامتها في الأول من نيسان/ أبريل المقبل، وسط تحديات كثيرة أبرزها قلة الدعم المالي للمهرجان.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي لـ”إرم نيوز”: “رغم الميزانية المالية المحدودة إلا أنني متفائل جدًا بالدورة الثالثة من عمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من الأول من نيسان/ أبريل وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، ونحاول استغلال كل الموارد المتاحة حتى يخرج المهرجان للنور بشكل مشرف”.

وأضاف: “تحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير محمد صبحي، وقد وقع الاختيار على سيدة المسرح العربي سميحة أيوب؛ لكي تكون رئيس شرف المهرجان الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة”.

وتابع الغرباوي: “يعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هو أول مهرجان تسابقي عالمي ودولي يختص بالشباب، بمدينه شرم الشيخ، ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذي تلعبه الثقافة، والفن في تطوير الشق السياحي والاقتصادي، وقد وصل عدد الدول المشاركة إلى 47 دولة ومنها السودان وفلسطين وسوريا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا”.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للمهرجان إنجي البستاوي لـ”إرم نيوز” أن “لجنة التحكيم تضم أسماء مهمة ومنها عبدالقادر كنكاي من المغرب، والمخرجة تاتيانا مالونيسكا من بولندا، والممثل والمخرج علي عليان من الأردن، وكيفن ريجدون من أمريكا، والممثل والمخرج العرائسي مارتيال أنتون من فرنسا، والممثل والكرويجراف سانديب سوبركار من الهند، والممثلة والكاتبة والمخرجة نورا أمين من مصر”.