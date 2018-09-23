برلمانية كردية سابقة تترشح لرئاسة العراق

قدمت النائبة البرلمانية السابقة عن حركة التغيير الكردية، سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، أوراق ترشحها لمنصب رئيس جمهورية العراق، لتنضم إلى قائمة من المرشحين الكرد الحزبيين والمستقلين.

وقالت عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة بغداد “إنها قدَّمت أوراقها الرسمية الخاصة بالترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية حسب الآليات والضوابط القانونية”.

وأضافت القيادية الكردية، أنها “رشَّحت نفسها لرئاسة الجمهورية كمستقلة دون اتفاق مع أي كتلة سياسية لدعمها أو حزب سياسي”.

وسروة عبد الواحد سياسية مستقلة انسحبت من لائحة كتلة التغيير الانتخابية التي كانت قيادية فيها، بعد أن طغت الخلافات على علاقتها بالحركة.

وتفاقمت الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني، بسبب منصب رئاسة الجمهورية، إذ قدَّم الاتحاد القيادي برهم صالح مرشحًا لرئاسة العراق، فيما يرفض الحزب الديمقراطي ترشيح صالح ويطالب بإسناد المنصب إلى أحد قيادييه.

وعلى مدار الأيام الماضية رشح عدد من الشخصيات الكردية المستقلة أنفسهم للمنصب، أبرزهم النائب السابق عن حركة التغيير سردار عبدالله، والنائب عن الجماعة الإسلامية، سليم شوشكيي، فيما لم يعلن الحزب الديمقراطي عن مرشحه لغاية الآن.

وتتخوَّف أوساط سياسية من احتمال تأثير الخلاف الكردي على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، خاصة وأن رئيس الجمهورية هو من سيكلف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة.