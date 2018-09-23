هل تحسم تفاهمات الكتل مع بارزاني المنافسة على رئاسة الحكومة والجمهورية في العراق؟

ارتفعت وتيرة الحراك لدى السياسيين العراقيين بشكل ملحوظ قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددها البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل، ما قد يفضي إلى صفقات وتفاهمات لتقاسم كعكعة المناصب التي بقيت منها رئاسة الحكومة والجمهورية، بعد أن حسمت رئاسة البرلمان لصالح النائب محمد الحلبوسي.

وفي مسعى للمحافظة على منصب رئيس الوزراء الذي يسيطر عليه حزب الدعوة الموالي لإيران، أعلن الحزب عن التوصل إلى اتفاق وتفاهمات بين جناحي الحزب المنقسمين نوري المالكي وحيدر العبادي لتوحيد كتلتي “دولة القانون” و “النصر” في مفاوضات تسمية رئيس الوزراء.

وعلى صعيد اختيار رئيس للجمهورية، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى النجف عبر مطارها الدولي، للقاء زعيم التيار الصدري والداعم لكتلة سائرون مقتدى الصدر، لإجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية وانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال مصدر عراقي مطلع لـ “إرم نيوز”، إن “الصدر سيلتقي ظهر اليوم مع بارزاني في محافظة النجف”، مبينًا أن “اللقاء يأتي ضمن تكملة الحوارات والتفاهمات لغرض التفاهم وتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه “من المؤمل أن يعقد الصدر ونيجيرفان بارزاني مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإعلان نتائج اجتماعهما”.

وشهدت بغداد وأربيل سلسلة من اللقاءات بين قادة الكتل السياسية ومسؤولين من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود مصطفى البارزاني قد تنتهي بمنح منصب رئيس الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الذي أعلن صراحة عن رغبته بالحصول على المنصب بعد دعم زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي لهذا المطلب، وفق ما نقلته صحيفة “الحياة” اللندنية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، إن المالكي أبلغ بارزاني بتأييد مطالبه بمنصب رئيس الجمهورية والتغاضي عن الاتفاقات السياسية التي تمنح المنصب لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ألمح حليف المالكي زعيم ائتلاف “الفتح” هادي العامري أيضًا إلى تفضيل مرشح بارزاني للمنصب، في الوقت الذي حسم “الاتحاد الوطني” ترشيح برهم صالح الذي يحظى بتوافق محلي ودولي واسعين.

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعقيلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد والاتحاد الوطني الكردستاني تحديدًا، مؤكدة عدم اعتراضها على أي مرشح من داخل الحزب.

فيما قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني محسن السعدون إن “الاتفاق على منح رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني في مقابل منح الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، أُلغي”

وأضاف أن “من المتفق عليه أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وليس من حصة حزب كردي محدد، والاتفاق يقضي بأن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد”.

ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية العراقية من حصة الاتحاد الوطني، ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي.

ويجري العرف السياسي في العراق، منذ 2003، بأن يكون منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة، ورئيس الجمهورية من حصة الكرد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السنة.

نيجيرفان بارزاني في بغداد

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مساء السبت إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة عقب ختام مباحثاته مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في أربيل لبحث مستجدات نتائج الانتخابات التي لم تحسم التنافس على الرئاسيات الثلاث.

وأجرى بارزاني سلسلة من اللقاءات مع زعماء عراقيين يمثلون تحالفين يتنافسان على تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.

والتقى بارزاني كلاً من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم و رئيس الوزراء حيدر العبادي و زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و زعيم تحالف الفتح هادي العامري وحليفه فالح الفياض.

وفي انتظار ما ستفرزه هذه اللقاءات من تفاهمات وصفقات تنتظر الساحة العراقية لاسيما محورا البناء بقيادة ائتلافي الإصلاح والإعمار بقيادة سائرون والحكمة والنصر الفتح ودولة القانون إعلان الكتلة الأكبر بالبرلمان من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية واختيار تشكيلة حكومية جديدة، بعد الجدل الكبير بين القوى السياسية حول رئيس الحكومة المقبلة والجمهورية.

يشار إلى أن رئيس البرلمان العراقي أعلن في بيان رسمي أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية 2 أكتوبر / تشرين الأول، تطبيقًا لأحكام الدستور.