بارزاني يبحث في بغداد الاستحقاق الكردي بالمناصب الحكومية

وصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد، في زيارة مفاجئة التقى خلالها عددًا من القيادات السياسية، وبحث معهم تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي زيارة بارزاني، في ظل أزمة عميقة بين حزبه “الديمقراطي الكردستاني” و”حزب الاتحاد الوطني” بسبب منصب رئيس الجمهورية، حيث قدّم حزب الاتحاد مرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة العراق.

واستهل بارزاني زيارته بلقاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحث معه الأوضاع السياسية، وملف إكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة.

وأكد الجانبان بحسب بيان صدر عن مكتب الحكيم، على أهمية حسم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم تجاوز المواقيت الدستورية والقانونية المتعلقة بها.

وكانت وسائل إعلامية عراقية، كشفت عن تلقي مسؤولين في العاصمة بغداد اتصالًا هاتفيًا من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، يطلب فيه دعم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، في حال قدّم الحزبان مرشحيهما ولم يتفقا على واحد منهما.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن بارزاني لم يتلقَ ردًا واضحًا من عدة مسؤولين بشأن اختيارهم لمرشحه لمنصب الرئاسة، خاصة أن مرشح الاتحاد برهم صالح، يحظى بقبول واسع لدى السياسيين في بغداد والدول الإقليمية.

والتقى بارزاني، رئيس الوزراء حيدر العبادي وناقشا مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، كما التقى بارزاني رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم كتلة عطاء فالح الفياض، وناقش مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، كما تم التطرق إلى مسألة الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وبحسب مصدر مطلع، فإن “عدم توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى اتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية، سيؤجل عملية انتخاب الرئيس ليوم آخر، ولن تكون في جلسة يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”إرم نيوز” أن “جلسة يوم 25 شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ستبحث ملفين، أولهما لجان مجلس النواب وانتخاب رؤسائها، والملف الآخر هو الأوضاع في البصرة، والتظاهرات التي تشهدها منذ عدة أيام”.