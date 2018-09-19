وفاة الفنان المصري جميل راتب.. لقطات رسخت في ذاكرة الجمهور (فيديو)

رحل الفنان المصري جميل راتب، لكن ظلت أعماله ولقطاته المثيرة و”قفشاته”، كما يسميها المصريون حاضرة بين الجمهور.

“شرير السينما المصرية” و”أنيق الشاشة”، وغيرها ألقاب أطلقها عليه جمهوره الذين ودعوا جسده لكنهم استحضروا تاريخه الفني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع من أبرز أعمال ومشاهد الفنان الراحل في مسيرته الفنية مشيدين بما قدمه للفن في حياته.

جمعه مشهد مع الفنان يحيى الفخراني في فيلم “الكيف”، وكان الحوار الدائر فيه من أكثر مشاهده تأثيرًا في جمهور السينما المصرية.

ورحل جميل راتب مشهد من فيلم الكيف للفنان جميل راتب والفنان يحيي الفخراني Posted by Ahmad Aly on Wednesday, September 19, 2018

وكان ظهور النجم الراحل جميل راتب وهو يجلس على الكرسي بكبرياء في أحد المسلسلات، ويقبل يده ماجد الكدواني متداولًا بشكل واسع للدلالة على ارستقراطيته وكبريائه.

كما تداول النشطاء “برومو” مسلسله المحبب “الراية البيضا”، وذكروا الجمهور بباقي أعماله منها “الكيف ومسلسل يوميات ونيس” وعشرات الأعمال الدرامية الأخرى.

وفاة الممثل المصري جميل راتب عن ٩٢ عاما (١٩٢٦-٢٠١٨) يتذكره المشاهدون في مسلسل الراية البيضا وفيلم الكيف ومسلسل يوميات ونيس وعشرات الاعمال الدرامية الاخرى. pic.twitter.com/yXJlWST5b1 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 19, 2018

وتداول مغردون لقطات من أحد حواراته حينما داعب المذيعة عندما طلبت منه أن يقرأ تاريخ ميلاده فرد عليها ضاحكًا: “عذرًا لا أرتدي نظارة”. وتحدث خلاله عن دور الممثل في المجتمع.

الفنان جميل راتب في ذمة الله .. الله يرحمه Posted by Ahmed Hassan on Wednesday, September 19, 2018

وفي حواره مع راغدة شلهوب قال إن الموت بالنسبة له راحه من المرض ومشاكل الحياة، وقال إنه لا يخاف من الموت، وإنما يخشى العذاب ففضل أن يموت بدون عذاب.

#جميل_راتب قبل وفاته " الموت بالنسبالي راحة من المشاكل و المرض '" رحم الله الفنان جميل راتب Posted by ‎Charisma Magazine مجلة كاريزما‎ on Wednesday, September 19, 2018

وكان للفنان رحلة طويلة مع التمثيل في مسارح باريس وعدد 67 فيلمًا مصريًا وعدد كبير من أفلام السينما العالمية قبل أن يرحل اليوم تاركًا أعماله ليتذكرها الجمهور.