خصت جمهورها السعودي بالنصيب الأكبر.. “إم بي سي” تطلق وحدة خاصة بإنتاج الأفلام السينمائية

أطلقت مجموعة “إم بي سي” الإعلامية، وحدة جديدة متخصصة بالإنتاج الحصري للأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية في خطوة ستعزز مكانتها في سوق الإعلام والمشاهدة، وتجعلها إحدى الوجهات الرئيسة لنجوم الفن في العالم العربي.

وقالت المجموعة السعودية الخاصة في بيان صحفي، إن الوحدة الجديدة التي تحمل اسم “Studios MBC” ستكون متخصصة في إنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية بهد ف تعزيز وجودها في القطاع.

وأضافت أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المرتقب “يتجه إلى الجمهور السعودي، مرورًا بالعربي والإقليمي، ووصولًا إلى الأسواق العالمية وجمهورها الواسع في القارات الخمس”.

وتنضم الوحدة الجديدة لوحدات إنتاج أخرى تعمل تحت لواء المجموعة المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم، وهي: “O3″ للإنتاج (الشرق الأوسط)، و”الصَدَف” (السعودية)، و”o3 Medya” (تركيا).

وقال البيان إن “Studios MBC” تهدف إلى تعزيز الاستثمار في صناعة محتوى سينمائي وتلفزيوني واسع الطيف ومتعدّد المشارب والألوان، لناحية تبنّيه فكرة تخصيص المحتوى بما يتلاءم مع الجمهور.

وعينت المجموعة، مديرًا تنفيذيًا لوحدتها الجديدة، وهو بيتر سميث الذي يعمل منذ سنوات طويلة في القطاع، وترأس مناصب قيادية في عدد من شركات الإنتاج العالمية.

ولم تضع “إم بي سي” موعدًا دقيقًا لظهور باكورة إنتاج وحدتها الجديدة من الأفلام والمسلسلات، ولا طريقة العرض.

وتمتلك المجموعة شبكة قنوات تلفزيونية متابعة من جمهور عريض في العالم العربي، وتقدم من خلالها برامج متنوعة من إنتاجها الحصري مستقطبةً نجوم فن عرب بارزين.

ودشنت شركات عالمية عددًا من دور العرض السينمائي لها في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد رفع حظر استمر عقودًا.