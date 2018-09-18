بدء بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة في السعودية (صورة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، البدء في بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، المقرَّر إجراؤه الجمعة المقبل 28 سبتمبر الجاري، في الصالة الرياضية المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويجمع اللقاء بين جورج جروفس، وكالم سميث، الملاكمينِ البريطانيينِ في فئة الوزن المتوسط.

وسيتاح حضور النهائي العالمي المنتظر أمام جميع الجماهير الرياضية، أفرادًا وعائلات، وقد خصصت الهيئة الرابط التالي: www.Sauditickets.sa لشراء التذاكر.

وتبدأ أسعار التذاكر من عشرة ريالات، وتصل إلى 500 ريال، بحسب الفئات التالية: القسم العلوي “أفراد وعائلات” عشرة ريالات، القسم السفلي “أفراد وعائلات” 30 ريالًا، الذهبية “أفراد وعائلات” 100 ريال، وأخيرًا المنصة 500 ريال.

استمتع بمشاهدة أبطال العالم في الملاكمة في نهائي السوبر العالمي على #كأس_محمد_علي بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سارع بشراء تذكرتك عبر الرابط:https://t.co/qEQ9rQ9ySm pic.twitter.com/gjeGM76ZXR — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتأتي استضافة النهائي الكبير بعد توقيع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اتفاقية مع شركة “كوموسا” المنظِّمة للبطولة في لندن العاصمة البريطانية، العام الماضي، تستضيف بموجبها السعودية نهائي السوبر العالمي للملاكمة.