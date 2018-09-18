بدء بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة في السعودية (صورة)

بدء بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة في السعودية (صورة)

تعرف على موقع شراء التذاكر

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، البدء في بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، المقرَّر إجراؤه الجمعة المقبل 28 سبتمبر الجاري، في الصالة الرياضية المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويجمع اللقاء بين جورج جروفس، وكالم سميث، الملاكمينِ البريطانيينِ في فئة الوزن المتوسط.

وسيتاح حضور النهائي العالمي المنتظر أمام جميع الجماهير الرياضية، أفرادًا وعائلات، وقد خصصت الهيئة الرابط التالي: www.Sauditickets.sa لشراء التذاكر.

وتبدأ أسعار التذاكر من عشرة ريالات، وتصل إلى 500 ريال، بحسب الفئات التالية: القسم العلوي “أفراد وعائلات” عشرة ريالات، القسم السفلي “أفراد وعائلات” 30 ريالًا، الذهبية “أفراد وعائلات” 100 ريال، وأخيرًا المنصة 500 ريال.

وتأتي استضافة النهائي الكبير بعد توقيع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اتفاقية مع شركة “كوموسا” المنظِّمة للبطولة في لندن العاصمة البريطانية، العام الماضي، تستضيف بموجبها السعودية نهائي السوبر العالمي للملاكمة.

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