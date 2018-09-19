قبل وفاته.. هكذا تحدث الفنان جميل راتب عن الموت (فيديو)

في لقاء ومشهد مؤثر، تحدث الفنان المصري الكبير جميل راتب، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء عن الموت، وكيف يراه، ومدى تخوفه من العذاب، واصفًا موقفه من حياته التي عاشها.

وعبر لقاء له في شهر أكتوبر الماضي، مع الإعلامية رغدة شلهوب، عبر برنامجها “فحص شامل” بفضائية الحياة، وصف الفنان الراحل بنبرة حزينة وعيون باكية الموت بأنه “راحة من مشاكل المرض وكبر السن ومشاكل الحياة”.

وقال جميل راتب في اللقاء: “مش خايف من الموت، لكن خايف من العذاب، وأفضل الموت دون عذاب، لأن الموت مصير كل إنسان”.

واستكمل: “في الموت سوف نتقابل مع الناس اللي كنا بنحبهم وووحشونا، وأعتقد أننا سنعيش حياة أخرى في العالم الآخر مع الناس اللي بنحبهم، وأصدقاء كتير وحشوني وأتمنى أقابلهم هناك”.

وعن حياته على مدار أكثر من 90 عامًا، قال الفنان الراحل: “أنا راضٍ عن حياتي اللي عشتها، مقدرش أقول حاببها، لكن راضٍ عنها”.

وردًا على سؤال الإعلامية حول أمنيته للبقاء على قيد الحياة، قال: “كده كفاية أنا عمري أكثر من 90”.

جدير بالذكر أن جدلًا نشب بين العديد من المعلقين على موقع تيتر حول انتماء جميل راتب الديني، عقب إعلان خبر وفاته، إذ عبر مغردون عن اعتقادهم بأنه مسيحي، فيما أكد آخرون أنه ينتمي لعائلة مسلمة.

وكان مدير أعمال جميل راتب أعلن في وقت سابق اليوم أن جنازة الفنان الراحل ستشيع من الجامع الأزهر في القاهرة.

البقألله رحل عن. دنيانا الفنان والأب. والصديق والمثل الاعلي جميل راتب ١٩/٨/٢٠١٨ صلاه الجنازة بجامع الازهر صلاه الظهر Posted by El Tohamy Hany on Tuesday, September 18, 2018

وتوالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل، فور شيوع نبأ رحيل جميل راتب، حيث نشر فنانون تغريدات نعوا فيها الفنان القدير الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع مختلف فئات المجال الفني.

وكان الفنان الراحل وصل إلى القاهرة مؤخرًا عائدًا من رحلة علاج واستقر في مستشفى “الأنغلو أمريكان” بالقاهرة من أجل متابعة حالته الصحية.