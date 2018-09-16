“على كف عفريت”  يمثل تونس في جوائز الأوسكار 2019

أعلن “المركز الوطني التونسي للسينما والصورة” عن اختيار فيلم “على كفّ عفريت” لتمثيل تونس في الدورة 91 لجوائز الأوسكار، التي ستقام بلوس أنجلس في 24 شباط/ فبراير 2019.

وبعد فشل الفيلم في إقناع اللجنة السنة الماضية، بحلوله ثانيًا، ترشح هذه السنة وحيدًا، أمام لجنة الاختيار التي اجتمعت بمقر المركز، أول أمس الجمعة.

ويروي الفيلم الذي أخرجته، المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، واقعة حقيقية حدثت عام 2012، في ضواحي العاصمة تونس، عاشتها فتاة جامعية تعرضت للاغتصاب على يد رجال شرطة.

ويعتبر الفيلم أحد أهم الإنجازات السينمائية في تونس بعد الثورة، نظرًا لتعرضه لقضية شائكة، كانت تعد من المسكوت عنها لعقود طويلة، إذ لم يقع طرحها أو تجسيدها على شاشة سينما تونسية.

وتتمثل مراحل الفيلم في ذهاب فتاة جامعية تدعى مريم إلى حفل مع أصدقائها، حيث تتعرف على شاب وتعجب به، ليخرجا لاحقًا من الفندق للسير على الشاطئ، وهنا تنقلب مجريات الأحداث عندما يستوقفهما 3 أفراد شرطة، يذهب أحدهم مع الشاب إلى ماكينة الصرافة لبتزّه ماليًا، بينما يتناوب الآخران على اغتصاب الفتاة.

وعلى مدى ساعة ونصف، يصور الفيلم مأساة الفتاة التي تريد أن تقدم شكوى وتأخذ حقها من مغتصبَيها اللذين يمثلان الجهة الأمنية التي تسهر على القانون وتمرر الشكاوى إلى القضاء.

وتدور أحداث الفيلم ومجريات القصة جميعها بين أقسام الشرطة والمستشفيات، عارضًا بكل جرأة ممارسات رجال الشرطة الفاسدة والمشينة، التي تمارس ضد المواطنين زمن الرئيس الأسبق بن علي، ولا تزال حتى بعد الثورة.

ويذكر أن الإعلان الرسمي عن الأفلام التي ستترشح نهائيًا لمسابقة الأوسكار، سيكون في 22 كانون الثاني/ يناير 2019.