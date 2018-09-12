أغرقها زوجها الأول بالديون.. تونسية تتزوج سعوديًا لإنقاذها من ورطة في إسطنبول

كشفت شابة تونسية عن أسباب زواجها عرفيًا من شاب سعودي، بعدما تعرفت عليه في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدة أنه أنقذها من ديون ضخمة ورطها فيها زوجها السابق.

وقالت المرأة، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج “سرك في بير” على إذاعة موزاييك إف إم التونسية، إن عمرها 33 عامًا، وقد تزوجت من رجل ثري تونسي، لكنه ورطها في ديون بلغت حوالي 400 مليون دينار تونسي،(1 دينار يعادل 0.36 دولار أمريكي).

وأضافت السيدة التي قالت إنها تعمل بوظيفة ممرضة في أحد المستشفيات التونسية، إنها كانت على وشك دخول السجن جراء الديون الضخمة، لكنها سافرت إلى مدينة إسطنبول، وهناك تعرفت على شاب سعودي.

واستطردت بالقول إن العلاقة تطورت بينها وبين الشاب السعودي، حتى قام بسداد ديونها كاملة وإنقاذها من السجن.

وأضافت أنها بعد ذلك تعلقت بالرجل السعودي فقامت بالطلاق من زوجها التونسي، ثم تزوجته عرفيًا.