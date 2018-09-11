بعد خلعها الحجاب.. عادل إمام يكشف حقيقة ترشيح حلا شيحة لبطولة مسلسله الجديد

كشف النجم المصري عادل إمام حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن ترشيحه للفنانة حلا شيحة لمشاركته في مسلسله الجديد.

وكانت حلا قد أعلنت منذ ما يقرب من شهر ونصف خلعها للحجاب في خطوة مفاجئة لجمهورها والوسط الفني، كما أعلنت عودتها للتمثيل فور تلقيها عملًا فنيًا مناسبًا لها.

وقال إمام، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، إن “كل ما تردد عن ترشيحي لحلا شيحة ليس له أساس من الصحة، ولا أعلم من هو مصدر هذه الشائعات”.

وأضاف: “شخصيًا لم أكن أعلم بخلع حلا للحجاب إلا من خلال وسائل الإعلام والصحف، ولم يحدث أي تواصل بيننا بخصوص عملي الفني القادم”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد صرحت في وقت سابق أنها تسعى لتقديم أعمال إنسانية خلال الفترة المقبلة، حيث طالت مدة غيابها عن الفن لـ12 عامًا تقريبًا.