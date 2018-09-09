حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

كشفت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال وارتداء الحجاب لمدة 12 عامًا، حلا شيحة، جوانب خاصة من حياتها الشخصية، وكيف أنها كانت ضحية للتنمر والتسلط من الآخرين في طفولتها.

وشاركت حلا شيحة في هاشتاغ عبر موقع تويتر، ما لبث أن تصدر في مصدر ضمن حملة لمحاربة التنمر، وكان بعنوان #أنا_ضد_التنمر شهد مشاركة الآلاف من المتابعين والمغردين.

ونشرت تغريدة قالت فيها: “وانا طفلة كنت طيبة أوي ومسالمة ومعرفش أمارس سلوك عنف، فكان (دَه سبب اني اتسرق وتتاخد حاجاتي) بسهولة #أنا_ضد_التنمر”.

وفي ردها على أحد المتابعين أكدت حلا شيحة أنها تعيش القصة عينها مع تقدم العمر بها، ولكن بشكل مختلف ردت على سؤال أحدهم عن حالها الآن فقالت له: “نفس القصة بتتكرر بس بشكل تاني”.

وشهدت تغريدة حلا شيحة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين قدموا لها نصائح بالثبات والإصرار على الطيبة وعدم الإيمان بأن سلوك العنف هو حل المشكلات.