حلا شيحا تختار خليفة عادل إمام.. والاسم يصدم الجمهور

نشرت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة، تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تضمنت استطلاع رأي للجمهور، حاولت من خلاله معرفة رأيهم في من يصلح من الفنانين الشباب، ليكون خليفة فنان الكوميديا الزعيم عادل إمام.

وقالت حلا في تغريدتها : “مع تقديري واحترامي للزعيم عادل إمام هو فوق المقارنة بأي فنان، أو أن أحدًا يكرره، لأنه من صعب أن يتكرر … لكن خلينا نتخيل كده مين من الممثلين الشباب الـ(ممكن) نقول عليه خليفة عادل إمام في التمثيل”.

مع تقديري واحترامي للزعيم عادل امام هو فوق المقارنة باي فنان او ان حد يكرره لانه صعب يتكرر … لكن خلينا نتخيل كده مين من الممثلين الشباب ال ممكن نقول عليه خليفة عادل امام في التمثيل — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 1, 2018

وتوالت تعليقات وردود المتابعين على الاستطلاع، وفي الوقت الذي اتفق كثيرون على أن خليفته سيكون إما ابنه محمد إمام أو أحمد فهمي أو محمد رمضان، رأى آخرون أن أحمد حلمي هو من يستحق أن يكون خليفة لعادل إمام مستقبلًا.

واختارت الفنانة بنفسها خليفة الزعيم عادل إمام، عندما قررت تنصيب محمد رمضان في هذه المكانة، إذ ردت على مقترحات جمهورها قائلة: “لا غلط، محمد رمضان” مضيفة: “فنان متميز جدًا وموهبة حقيقية لا خلاف عليه”.

لا غلط .محمد رمضان — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 1, 2018

فنان متميز جدا وموهبة حقيقية لاخلاف عليه — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 1, 2018

وثار رواد مواقع التواصل ومتابعو الفنانة العائدة عن الحجاب والاعتزال بعد تلك التغريدة، معربين عن استغرابهم من اختيارها محمد رمضان الذي يعتبرونه مثالًا للغرور والتعالي والتباهي على الناس”.

وقال مغرد يدعى “ابن سليم” معقبًا: “مع تقديري لمجهود رمضان، بس عادل إمام عمره ما كان مغرورًا و لا متباهيًا، على العكس من رمضان اللي بيموت نفسه بنفسه، وواضح دا في إيرادات فيلمه الأخير اللي في ناس ما فكرتش تدخله من أساسه”.

مع تقديري لمجهود رمضان

بس عادل امام عمره ما كان مغرور و لا متباهي عكس رمضان اللي بيموت نفسه بنفسه و وضح دا في إيرادات فيلمه الأخير اللي في ناس ما فكرتش تدخله من اساسه — ????IBN SALEIM (@WSaleim) September 2, 2018

الطريف في الأمر وما اعتبر خارج السياق، هو تغريدة من متابع يدعى خالد حسني، يعرف نفسه بأنه خبير إدارة الأزمات والكوارث، ومحاضر بهذا الشأن في المنظمات الدولية، إذ قدم نصيحة للفنانة حلا ترك ذلك، داعيًا إياها إلى الاهتمام بمستقبلها.

وقال حسني: “حلا …المستقبل بيد الله …ولكن أنت ِ تحتاجين خطة عمل Action Plan للمرحلة القادمة، حتى تكون عودة قوية ويجب أن يكون الانتقاء للأعمال شديد التركيز والتأني ولا داعي لأي تخبط أو تداخل فى الأفكار، يعني محتاجة فكر مؤسسات أو فكر من يقودون الحملات الانتخابية الناجحة دون الأحاديث الجانبية”.