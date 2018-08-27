تطبيق جديد لالتقاط صور “سيلفي” في الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“، اليوم الإثنين، تطبيقًا جديدًا، أطلقت عليه اسم NASASelfie، حيث يسمح لمستخدمي الأجهزة الذكية: “آي أو إس” وأندرويد، بالتقاط صور سيلفي في الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.

وبحسب صحيفة “ميرر” البريطانية، بإمكان المستخدم اختيار الخلفيات من الأجرام السماوية أو مجرة درب التبانة، قبل التقاط صور سيلفي، حيث يظهر وكأنه من رواد الفضاء، وفي مهمة خارج كوكبنا.

ودشنت “ناسا” تطبيق NASA’s Exoplanet Excursions، حيث يسمح للمستخدم القيام بجولة خارج نظام كوكب الأرض، وذلك باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي.

ويأتي إنشاء التطبيقين، احتفالًا بالذكرى السنوية الـ 15 لإطلاق وكالة “ناسا”، تلسكوب سبيتزر الفضائي، والذي لعب دورًا فعلًا في اكتشاف الفضاء الخارجي.