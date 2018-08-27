ناسا تكشف حقيقة مرور كويكب أكبر من الهرم قرب الأرض

كشفت وكالة الفضاء “ناسا” حقيقة مرور كويكب ضخم قرب الأرض هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة إن الكويكب يتخطى كوكب الأرض بسرعة 20 ميل في الساعة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك يوم الأربعاء المقبل.

وكسرت “ناسا” أخيرا صمتها حول الكويكب الذي كان حديث العالم أجمع الأيام الماضية، حيث قال ليندلي جونسون، عالم الفضاء في “ناسا” إن الكويكب بالفعل سيمر باتجاه الأرض ولكنه في الواقع لا يشكل أي خطر.

ويعرف الكويكب باسم 2016 NF23 ويبلغ قطره 500 قدمًا، ويعتبر أكبر من الهرم الأكبر في الجيزة الذي يقف على ارتفاع 451 قدم، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وصنفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) هذا الكويكب في قائمة “الكويكبات الخطرة”، هذا لأنه من المتوقع أن يمر ضمن 0.03377 وحدة فلكية أي حوالي ثلاثة ملايين ميل من الأرض.

ويعتبر هذا الكويكب قريبًا من مجرتنا، حيث تبعد الشمس 93 مليون ميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي مر فيه كويكب بحجم الحافلة فوق الأرض في وقت سابق من هذا الشهر.