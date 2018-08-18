“سلفي وزاري” تجمع أربعة وزراء من دول الخليج.. من هم؟ (صورة)

جمعت صورة سلفي من نوع “وزاري” بين أربعة وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي، أثناء وجودهم في العاصمة البحرينية المنامة.

ويظهر في الصورة، التي تم التقاطها داخل سيارة، وزراء المالیة لكل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

والتقط الصورة وزير المالیة البحريني أحمد بن محمد آل خلیفة أثناء قیادته سیارته، وبداخلها وزير المالیة السعودي محمد الجدعان، ووزير المالیة الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالیة في الإمارات عبید حمید الطاير.

واجتمع الوزراء الأربعة في المنامة يوم 15 من شهر آب/أغسطس الجاري، للاطلاع على مستجدات البرنامج المتكامل، الذي اتفقت علیه الدول الأربع لتعزيز استقرار المالیة العامة ومواصلة تحفیز النمو الاقتصادي والتنمیة في مملكة البحرين، وفقًا لموقع “أخبار24” الإلكتروني.