حرب الإيرادات تشتعل بين محمد رمضان وتامر حسني على “الأول” في عيد الأضحى

يبدو أن حرب الإيرادات بموسم عيد الأضحى الجاري ستنحصر بين النجمين محمد رمضان وتامر حسني اللذين يخوضان السباق بفيلمي “الديزل” و”البدلة”، إذ يدعي النجمان أن فيلم كل منهما متصدر سباق إيرادات العيد الذي لم ينته بعد.

وتعرض محمد رمضان لبعض الانتقادات من جانب جمهوره بعد نشره فيديو عبر صفحته بموقع “انستغرام” خلال التقاطه صورًا تذكارية مع جمهوره بإحدى دور عرض فيلم “الديزل” على نغمات أغنيته “نمبر وان”.

وعلق رمضان على الفيديو، قائلًا:” الحمد لله ثم شكرًا جمهوري الغالي الديزل يتصدر شباك التذاكر أول أيام عيد الأضحى المبارك .. ثقة في الله نجاح وتصاعد مستمر”.

ورفض عدد من متابعيه إصراره على وصف نفسه بأنه النجم الأول في مصر، لافتين إلى أن فيلم “البدلة” هو متصدر الإيرادات حتى الآن، بل إن أحد متابعيه وصفه بأنه مريض بجنون العظمة، قائلًا: ” شكلك مصاب بجنون العظمة الله يشفيك”.

بينما أعرب تامر حسني عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن سعادته الكبيرة لتصدر فيلمه “البدلة” إيرادات الأفلام بأول أيام عيد الأضحى داخل مصر وخارجها.

وأضاف المطرب المصري : “والأهم ردود أفعالكم الرائعة المحترمة والأكثر من إيجابية…شكرًا”.