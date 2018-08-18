النسخة النهائية لفيلم محمد رمضان تفجر خلافًا بين ياسمين صبري وهنا شيحة

فجّرت النسخة النهائية لفيلم “الديزل” بطولة محمد رمضان، خلافًا حادًا بين الممثلتين ياسمين صبري وهنا شيحة، بعدما اكتشفت الأخيرة أثناء العرض الذي نظمته الشركة المنتجة لأسرة العمل، بحذف عدد كبير من مشاهدها، كانت قد قامت بتصويرها بالفعل.

واتهمت هنا شيحة عقب العرض، محمد رمضان والمخرج، بمجاملة ياسمين صبري على حسابها، الأمر الذي رفضته ياسمين واعتبرته إهانة لها.

وقال مصدر داخل شركة الإنتاج لـ”إرم نيوز” إن “هنا شعرت بالغضب بسبب الأفيش الأول والذي غابت عنه تمامًا”، ولكن الشركة طرحت آخر جمع كل أبطال فيلم “الديزل”.

وأكد المصدر أن مشاهد كثيرة لهنا شيحة تعرضت للحذف بالفعل، بحجة طول زمن الفيلم، في الوقت نفسه لم يتم حذف مشهد واحد من دور ياسمين صبري.

وبرر المصدر الأمر بأن المجاملة هي السبب الحقيقي وراء الخلاف، حيث تدخل بطل العمل محمد رمضان لمجاملة ياسمين التي تربطه بها صداقة قوية، بدأت منذ لقائه الأول بها في مسلسل “الأسطورة” قبل عامين، والذي شهد نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأوضح أن هنا شيحة جاءت إلى مقر شركة الإنتاج غاضبة، وطالبت بتعديل اسمها على تتر الفيلم وتعديل الأفيش لأنها لا تقل نجومية عن ياسمين.

وأشار المصدر إلى أن تدخل محمد رمضان في تفاصيل العمل هي سبب توتر العلاقة بين النجمتين، وأنه كثيرًا ما يتدخل في تفاصيل عمل المخرج.

يذكر أن محمد رمضان أيضًا كان سببًا في توتر العلاقة بين الفنانة السورية عائشة بن أحمد والتونسية درة، حيث جامل الأولى على حساب الأخيرة في مسلسل “نسر الصعيد” الذي عرض في رمضان الماضي، الأمر الذي دفع درة لمطالبة الشركة المنتجة بحذف اسمها من تتر العمل.

وسيعرض فيلم “الديزل” تجاريًا، الإثنين المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب وتامر هجرس ومحمد ثروت وشيماء سيف وتدور الأحداث حول “بدر الديزل” الذي يجسد دوره محمد رمضان والذي يعمل دوبلير وتتعرض خطيبته للقتل، ويسعى للانتقام من مرتكب الجريمة.