الخوف يمنع تامر حسني من تصوير أهم مشاهد “البدلة”

رغم إعلان الشركة المنتجة لفيلم “البدلة” للفنان تامر حسني، المشاركة في موسم عيد الأضحى السينمائي، إلا أن القلق يسيطر على صناع الفيلم خوفًا من عدم طرحه بهذا الموسم، خاصة أن هناك 3 مشاهد تم إجراء تعديلات عليها، ما جعل المخرج ماندو العدل يعيد تصويرها مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مصدر من داخل كواليس الفيلم لـ”إرم نيوز”، إن الأزمة تجددت مرة أخرى منذ يومين بسبب تصوير مشهد مطاردة بين النجمين تامر حسني وماجد المصري، داخل أحد المولات التجارية الشهيرة بالقاهرة وتعطل التصوير مرتين، الأولى بسبب اندلاع حريق في المول التجاري وتأجل التصوير لمدة 12 ساعة.

وأضاف المصدر أن المرة الثانية توقف التصوير نهائيًا بسبب رفض تامر حسني بشكل مفاجئ تنفيذ هذا المشهد إذ يجمع بين تامر وماجد ويتطلب من الأول القفز من الطابق الخامس أثناء المطاردة، لكن أثناء تنفيذ المشهد وربط تامر بالحبال تعرض لقلق شديد، وطلب من المخرج إيقاف التصوير، وبعد محاولات لتهدئة تامر استمرت لعدة ساعات رفض تنفيذ المشهد.

وتابع أن العدل لجأ إلى الاستعانة بدوبلير لتنفيذ هذا المشهد في اليوم التالي نظرًا لأهمية المشهد وصعوبة حذفه من الفيلم.

فيلم “البدلة” بطولة تامر حسني وأكرم حسني وماجد المصري وإخراج ماندو العدل وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن يخوض سباقات موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.