أحمد شيبة يكشف عن “ديو” مع تامر حسني (فيديو إرم)

كشف المطرب الشعبي المصري، أحمد شيبة تفاصيل أغنيته الجديدة “ميت وش” مع النجم تامر حسني، معربًا عن سعادته لتعاونه مع نجم كبير بحجم تامر في ألبومه الغنائي الجديد.

وقال شيبة لـ “إرم نيوز” خلال إحيائه حفل ليالي طابا الغنائية لتنشيط السياحة المصرية، إن الأغنية الشعبية كانت أفضل سفير للفن المصري في كل أنحاء العالم، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأغنية الشعبية والتي يمثلها فنانين كبار مثل أحمد عدوية ومحمد العزبي ومحمد رشدي، وبين أغاني المهرجانات الموجودة حاليًا.

وأعرب شيبة عن سعادته لمشاركته في هذا الحفل الضخم الذي يضم العديد من نجوم الغناء المصري، في محاولة منهم لتنشيط السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن جمهور هذه الحفلات لا يقتصر على الجمهور المصري فقط فهناك الجمهور اللبناني والفلسطيني والأردني.