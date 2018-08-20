الموسيقار فتحي سلامة يدمج الصوفي مع الغربي (فيديو )

كشف الموسيقار المصري فتحي سلامة عن مشروعه الموسيقي الجديد الذي يحاول فيه دمج الموسيقى الغربية مع الصوفية، موضحًا أن تعاونه مع الشيخ محمود التهامي هو أولى خطوات هذا المشروع.

وقال في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” خلال إحيائه حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إن فكرة الدمج بين نوعين مختلفين من الموسيقى صعبة جدًا، وتحتاج إلى الخبرة وامتلاك موروث ثقافي، مشيرًا إلى أن صعوبة المشروع تكمن في كيفية صناعة شكل جديد يدمج الاتجاهين.

وأضاف سلامة أن سبب اختياره التعاون مع الشيخ محمود التهامي هو امتلاكه لموروث ثقافي وموسيقي شرقي كبير جدًا، مع تفتح عقله وحبه للتعاون مع كل جديد ومختلف، معربًا عن سعادته للاشتراك في مهرجان القلعة الذي يلتزم بتواجده فيه على مدار 20 عامًا.