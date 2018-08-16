إيران.. أحكام قاسية بحق منتسبين للطائفة الصوفية

قضت محكمة الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران، الخميس، بالسجن ضد الإعلامي رضا انتصاري، أحد المشرفين على موقع “مجذوبان”، الذي يغطي أخبار الطائفة الصوفية التي تعتبرها طهران جماعة “منحرفة”، والمعروفة بـ”دراويش غنابادي”.

وقالت ناشطة إعلامية تنتمي للطائفة الصوفية في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”:” أصدر القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 من محكمة الثورة، حكمًا على رضا انتصاري، بالسجن لمدة 7 سنوات و 74 جلدة”.

وأضافت: أنه “تم حرمان الإعلامي انتصاري من النشاط الاجتماعي لمدة سنتين، ونفيه سنتين خارج العاصمة طهران“.

كما قضت محكمة الثورة، أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 26 عامًا ضد مصطفى عبدي، الناشط من الطائفة الصوفية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالسجن 59 عامًا ضد 7 آخرين.

واعتقلت السلطات الأمنية نحو 400 من أتباع الطائفة الصوفية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وتعاني الأقليات الدينية والعرقية في إيران من شتى أنواع الظلم والاضطهاد والتضييق من قبل السلطات الحكومية.