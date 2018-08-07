مجلس بلدية غرب هوليوود يوافق على إزالة نجمة ترامب من ممر المشاهير

وافق أعضاء مجلس بلدية غرب هوليوود بالإجماع على إزالة النجمة النحاسية، ” نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” في الممر الشهير بلوس أنجليس، الذي يعتبر مقصدًا سياحيًا.

وأعلن رئيس بلدية غرب هوليود جون دوران “أن الرجل الذي تكرمه النجمة لا يعكس قيم غرب هوليوود، واحدة من أكثر المناطق الليبرالية في البلاد”.

ويعتمد القرار الذي تبناه المجلس البلدي على دعوات من عدة نساء حول تحرش ترامب بهن جنسيًا، وهو ما ينفيه بالإضافة الى اعتماده أيضًا على سياسة ترامب، التي ألغيت في الآونة الأخيرة، بفصل أسر المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ووفقًا للقوانين فإن المجلس رغم تصويته على القرار، لكنه لا يملك سلطة على ممر الشهرة، وكان تصويته فقط بهدف حث غرفة التجارة التي تدير الممر على إزالة النجمة.

وأصبح موقع النجمة في الممر مسرحًا لعدة احتجاجات مناهضة لترامب، منذ أعلن رجل الأعمال الجمهوري نيته الترشح في الانتخابات في 2015، وتعرضت للتخريب مرتين من رجلين استخدما أدوات ثقيلة (فأسين)، لكن جرى إصلاحها سريعًا.