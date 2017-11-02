فضائح هوليوود تتوالى.. النجم هوفمان يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي

بعد الفضائح المتتالية حول التحرش الجنسي بـ هوليوود تظهر فضيحة جديدة، إذ اتهم النجم “داستن هوفمان” بالتحرش الجنسي بمتدربة كانت تبلغ من العمر 17 عاماً وقت الحادثة.

واتهمت الكاتبة “آنا غراهام هنتر” الممثل “داستن” البالغ من العمر 80 عاماً، بالتحرش بها في موقع تصوير فيلم “وفاة بائع” عام 1985، حيث زعمت أن الممثل تحرش بها جسدياً وتحدث معها بشكل غير لائق.

ووفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، قالت الكاتبة “طلب مني أن أدلك قدميه في أول يوم لي في الموقع، وبالفعل فعلت ذلك”.

وأضافت: “كان يغازلني بوضوح، وتحسس مؤخرتي، وتحدث عن الجنس معي وأمامي، وكنت أذهب إلى الحمام لأبكي وحدي بعد محادثاته البذيئة”.

وتابعت الكاتبة: “لقد طُلب مني التحمل والتضحية بمبادئي من أجل الاستمرار في العمل”.

من جانبه رد هوفمان على ادعاءات “آنا” معتذراً: “أنا أحترم النساء للغاية، وأنا آسف إذا وضعت أي شخص في موقف محرج، آسف بالفعل؛ لأن هذا لا يعكس شخصيتي”.

يذكر أن هذه هي الحالة الرابعة في أقل من أسبوع، حيث اتهم الممثل المكسيكي روبرتو كافازوس، الممثل الأمريكي الشهير كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي، كما سبق ذلك اتهام كل من المخرج برايت راتنر والمخرج جيمس توباك، في سلسلة من الفضائح الجنسية التي هزت أركان هوليوود، ومازالت القائمة طويلة.