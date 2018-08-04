قاضٍ يأمر إدارة ترامب باستئناف العمل ببرنامج “داكا” لحماية المهاجرين

أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، باستئناف برنامج “داكا“، الذي يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالًا.

وقال القاضي جون باتيس، في تقرير من 25 صفحة، إن “إدارة ترامب لم تبرر قرارها فيما يتعلق بإنهاء عمل البرنامج”، حسبما ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، الجمعة.

وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي، التي تدير البرنامج، فشلت في “توضيح السبب الرئيس وراء القرار”، ووصفه بأنه “غير قانوني، وغير دستوري”.

ومنح باتيس الإدارة الأمريكية مهلة أقصاها الـ23 من آب/أغسطس الجاري لتقوم بتبرير قرارها.

وكان ترامب أصدر في أيلول/ سبتمبر قرارًا مفاجئًا يلغي بموجبه برنامج “داكا”، الذي أصدره سلفه باراك أوباما، في الـ15 من حزيران/يونيو 2012.

ويسمح “داكا” بشكل مشروط، لـ800 ألف من المهاجرين، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش، دون تقديم وسيلة للحصول على الجنسية الأمريكية.