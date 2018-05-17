ضمن خطة لمواجهة الغلاء.. تونس تطلق 22 نقطة بيع من المنتج للمستهلك

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إطلاق 22 نقطة بيع من المنتِج إلى المستهلك مباشرة؛ لمجابهة غلاء الأسعار في الأسواق، تزامنًا مع حلول شهر رمضان.

وتسجل أسعار السلع الاستهلاكية في السوق التونسية، ارتفاعات متتالية، منذ مطلع العام الجاري، وتزيد وتيرة الصعود في رمضان.

وقال الشاهد، في تصريحات صحفية، خلال افتتاح نقطة بيع بشارع الحبيب بورقيبة: إنّ “المستهلك سيتمتع من خلال نقاط البيع الـ 22 الموزعة في مختلف محافظات البلاد، بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15- 30%.

وأضاف، أن أكثر من 31 ألف عائلة تونسية، ستتمتع بـ “قفة رمضان” بقيمة 75 دينارًا (30 دولارًا) للسلة الواحدة”.

وتحتوي نقاط البيع، على سلع تتنوع بين اللحوم الحمراء والبيضاء، ومواد تموينية وخضار وفواكه وحبوب، إضافة إلى العسل وزيت الزيتون والتمور.