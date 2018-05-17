مطعم يسلح زبائنه بـ”بنادق مياه” لإبعاد النوارس عن موائدهم (صور)

ابتكر مطعم مطل على واجهة مائية في مدينة بيرث الأسترالية طريقة لجعل زبائنه يتخلصون من إزعاج طيور النورس التي تحيط بموائدهم، بل وتحط عليها أحيانًا، إذ زود كل مائدة ببندقية مياه.

وقال مالك مطعم (ثري شيتس) في عاصمة ولاية أستراليا الغربية، توبي إيفانز، إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية وكان من الضروري إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين تشعرهم تلك الطيور بالخوف.

وقال إيفانز لتلفزيون (ناين نتوورك)، أمس الأربعاء: “كان أمرًا سيئًا للغاية.. أعتقد أن هذا هو موعدها (الطيور) من كل عام.. صارت الآن مزعجة للغاية”.

وتجتمع الطيور قرب المطاعم المطلة على الواجهة المائية لمرسى (هيلاري) للقوارب الصغيرة لتقتات على فضلات الطعام أو تنتظر من الزبائن إطعامها.

وقرر إيفانز: “اعتبارًا من يوم السبت الماضي تزويد كل مائدة ببندقية مياه وهو ما رآه بعض الزبائن أمرًا ناجحًا”.

وقال أحد الزبائن: “لم يعد علينا إلقاء أي شيء عليها أو الفرار منها للاحتماء”.