سلطنة عمان تطلق مشروعًا لمراقبة الطيور المهاجرة

أطلقت سلطنة عمان مشروعًا لمراقبة الطيور المهاجرة، في واحدة من أهم المحميات في العالم؛ بهدف حماية تلك الطيور وتوفير معلومات عن تحركاتها ونشاطها.

وأفادت صحيفة “أوبزرفر” العمانية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 30 ألف طائر من نحو 80 نوعًا تزور المحمية في ولاية “الوسطى” الواقعة وسط السلطنة، وذلك خلال شهر آذار (مارس) مع بداية فصل الربيع.

وأشارت إلى أن الطيور المهاجرة تأتي من دول أفريقية ومن النصف الشمالي للكرة الأرضية؛ هربًا من البرد، لتمضي فترة الربيع وبداية الصيف في تلك المحمية؛ نظرًا لاعتدال الطقس.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع أطلقته وزارة البيئة العمانية بالتعاون مع شركة رويال شل الهولندية، وهي من أكبر شركات النفط في العالم والتي تساهم في أنشطة بيئية في الدول التي تتواجد فيها وخاصة دول الخليج.

وقال وورد هامر، مدير المشروع: “إن المشروع له أهمية كبيرة وهو يسهم في إدارة هذه المحمية وحماية الطيور وجمع معلومات عنها”.

ووفقًا للصحيفة، فإن محمية “الوسطى” تبلغ مساحتها نحو 2620 كلم مربعًا، وهي من أبرز محميات الطيور في العالم، ومعترف بها من قبل منظمة “حياة الطيور الدولية” في بريطانيا، وتصنف على أنها من أهم 25 محمية للطيور المهاجرة في العالم.

وأشارت إلى أن 11 خبيرًا من هولندا قاموا مؤخرًا بزيارة المحمية؛ لجمع المعلومات ضمن المشروع الهادف أيضًا إلى تطوير المحمية؛ لجذب أكبر عدد من الطيور.