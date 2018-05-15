استبعاد مكلارين من تشكيلة أستراليا وانضمام كاهيل يثير الجدل قبل كأس العالم

استبعد بيرت فان مارفيك مدرب أستراليا المهاجم المتألق جيمي مكلارين من تشكيلة مبدئية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، في الوقت الذي ثار فيه جدل حول سبب اختيار المهاجم المخضرم تيم كاهيل.

ويعتقد بعض المشجعين أن المصالح التجارية كانت لها الأفضلية على الأداء في اختيار كاهيل (38 عامًا) على حساب مكلارين.

وسجل مكلارين ثلاثة أهداف لفريقه هايبرنيان خلال التعادل 5-5 مع رينجرز في الدوري الأسكتلندي، يوم الأحد، إلا أنه كان ضمن ستة لاعبين استبعدهم فان مارفيك من التشكيلة المكونة من 32 لاعبًا إلى جانب حارس المرمى ميتش لانجيراك والمدافع بيلي رايت.

ورغم أن كاهيل لم يلعب أكثر من ساعة تقريبًا خلال الشهور الستة المنصرمة منذ انضمامه لفريق ميلوول بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي إلا أنه احتفظ بمكانه في المنتخب ليعزز آماله في المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.

ورفض فان مارفيك أن يضمن له مكانًا في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا إلا أن حملة ترويجية ينظمها الاتحاد الأسترالي لكرة القدم وتحمل اسم الراعي الرسمي للمنتخب شركة (كالتكس أستراليا) تشير إلى أنه سيستمر في التشكيلة.

وقالت الشركة، التي ترعى كاهيل أيضًا، إنها ستغير خمسة من أسماء محطاتها للبنزين في أنحاء البلاد خلال النهائيات التي تقام من الـ14 من يونيو/ حزيران وحتى الـ15 من يوليو/ تموز إلى (كاهيلتكس) تكريمًا للهداف التاريخي لمنتخب أستراليا.

وأبدى مشجعون تشككهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أن تكون الاعتبارات التجارية هي العنصر الأهم في اختيارات التشكيلة.

ونفى ديفيد جالوب رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن يكون الاتحاد أثر على اختيارات فان مارفيك وقال للصحافيين في سيدني، اليوم الثلاثاء، “انظروا لتاريخ تيم كاهيل… إنه لاعب قدم الكثير للمنتخب ولأستراليا في كثير من الأوقات”.

وسجل كاهيل 50 هدفًا في 105 مباريات دولية وأحرز خمسة أهداف في نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

أما مكلارين (24 عامًا) فخاض خمس مباريات دولية، وكان أبرز هداف لبلاده في البطولات الأوروبية في الشهور الأخيرة، وكتب على تويتر “حان الوقت للابتعاد عن كرة القدم والحصول على عطلة”، ولكن لم يشر إلى استبعاده من الفريق.

ويتوجه منتخب أستراليا إلى تركيا الأسبوع الجاري لإقامة معسكر تدريبي وبعده سيعلن فان مارفيك التشكيلة النهائية قبل المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الرابع من يونيو /حزيران.

وتلعب أستراليا في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب فرنسا والدنمارك وبيرو.

وجاءت تشكيلة أستراليا على النحو التالي:

حراس المرمى: مات رايان (برايتون آند هوف ألبيون الانجليزي) داني فوكوفيتش (جنك البلجيكي) براد جونز (فينوورد الهولندي).

مدافعون: عزيز بهيتش (بورصة سبور التركي) ميلوش ديجنيك (يوكوهاما إف. مارينوس الياباني) ماثيو جورمان (سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي) جيمس مريديث (ميلوول الانجليزي) جوش ريسدون (وسترن سيدني واندرارز) ترينت سينسبيري (جراسهوبرز زوريخ السويسري) فران كراتشيتش (لوكوموتيفا الكرواتي).

لاعبو وسط: جوش بريلانتي (سيدني) مايل يديناك (أستون فيلا الانجليزي) جاكسون إيرفين (هال سيتي الانجليزي) روبي كروز (بوخوم الألماني) ماسيمو لونجو (كوينز بارك رينجرز الانجليزي) مارك ميليغان (الأهلي السعودي) آرون موي (هدرسفيلد تاون الانجليزي) توم روجيتش (سيلتيك الاسكتلندي) جيمس ترويسي (ملبورن فيكتوري).

مهاجمون: تيم كاهيل (ميلوول الانجليزي) تومي يوريتش (لوتسيرن السويسري) ماثيو ليكي (هيرتا برلين الألماني) اندرو نابوت (أوراوا رد دياموندز الياباني) نيكيتا روكافيتسيا (مكابي حيفا الاسرائيلي) ديميتري بتراتوس (نيوكاسل جيتس) دانييل أرزاني (ملبورن سيتي).