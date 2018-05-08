فضل شاكر يعود للغناء بـ”تتر” مسلسل رمضاني ليسرا

عاد الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الغناء من جديد، من خلال تتر مسلسل رمضاني بعد 6 سنوات من إعلانه الاعتزال.

والمسلسل هو “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة يسرا، والتتر من كلمات مدحت العدل وألحان الفنان عمرو مصطفى، ومن إنتاج شركة “العدل جروب”.

ونشر محمد شاكر نجل المطرب فضل شاكر بوستر للأغنية التي منها “يا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل، وأمانة عليكي أمانة، لو شفتي حد أصيل تقوليله، يا عم فارقنا لا زمانك ولا دنيتنا”.

وقال المنتج جمال العدل: إنّ “غناء فضل شاكر لتتر المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، يعتبر بداية عودة المطرب مرة أخرى إلى الغناء بعدما ابتعد لسنوات، لأسباب سياسية تتعلق بآرائه تجاه الأزمة السورية”.

وراهن العدل في تصريحات لـ “إرم نيوز”، على تحقيق الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب طرحها مباشرة في الأسواق، وهو ما اعتبر أنه سيغير من رأي بعض المنتقدين تجاه المطرب فضل شاكر.

وعن أول تعاون عقب العودة، دعا الفنان المصري عمرو مصطفى إلى ضرورة التخلص من الخلافات السياسة التي تخللت المجال الفني خلال السنوات الماضية، قائلاً: “أنا أتعامل مع فنان وليس مع آرائه”

وأشارعمرو مصطفى في تصريح لموقع فوشيا إلى أنّ شركة “العدل جروب” اختارت التعاون مع الفنان فضل شاكر لغناء تتر المسلسل، تقديرًا لإمكانياته وتاريخه الفني.

ويشارك في بطولة مسلسل “لدينا أقوال أخرى” كل من شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد علي.