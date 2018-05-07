مصر.. عقوبة اللفظ الفاحش في دراما رمضان غرامة مالية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش في الدراما التلفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان.

وطالب مكرم مجلس النواب بقبول معايير الدراما التي أعدها المجلس، قائلًا: “لا توجد معايير ضبط للمسلسلات، والعملية بلا ضابط، وكل شخص يريد أن يأخذ حريته المطلقة”.

وبشأن الإعلانات، أشار مكرم خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار في البرلمان المصري، إلى أنها ستكون قبل وبعد المسلسل، وللقناة حق القطع خلال المسلسل 3 مرات فقط، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من تسليم المسلسلات قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة.

وأضاف مكرم إلى أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، مؤكدًا أن هدف اللجنة هو العودة للقيم وليس تقييد الحريات، وأنها أصرت على وضع معايير؛ لأن هناك محتوى لا يصح أن يظهر على الشاشات التلفزيونية.

وتتضمن المعايير التي أعدتها لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 24 بندًا، منها ضرورة الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه أو إذاعته، لمراجعته من قبل القائمين على الأمر، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، وعدم اللجوء للألفاظ البذيئة، والتوقف عن تمجيد الجريمة وصناعة أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية، وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.