بالفيديو.. نجل فضل شاكر يغني له: “عارفينك”

أهدى محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر والده أغنية بعنوان “عارفينك” يبرؤه فيها من التهم المنسوبة إليه قبيل تسليمه لنفسه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وظهر في مقطع الفيديو نجل الفنان فضل شاكر مخاطبًا والده “حبيبي بابا بدي أسمعك هالأغنية” فيرد عليه: “سمعني يا طيب”.

وكان الفنان فضل شاكر قرر العودة إلى الغناء بعد أن قرر الاعتزال قبل 5 سنوات، وكان آخر ظهور لشاكر على وسائل الإعلام في فليم وثائقي بثته “قناة” الجديد اللبنانية في مقر إقامته بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ووجه شاكر نداء إلى رئيس الوزراء سعد الحريري للحصول على ضمانات لمحاكمة عادلة، حيث رد الحريري في لقاء آخر على نفس القناة بأن القضاء اللبناني سيوفر له محاكمة عادلة، مؤكدًا ثقته بنزاهة القضاء.

كما ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإصدار عفو عام عنه.

ويواجه الفنان فضل شاكر تهمة الاشتراك بمواجهات مسلحة مع أنصار أحمد الأسير ضد الجيش اللبناني عرفت إعلاميًا بأحداث “عبرا” سقط خلالها أفراد من الجيش اللبناني قتلى في يونيو/حزيران عام 2013.