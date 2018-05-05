تراجع الصادرات الإيرانية إلى أمريكا

كشف موقع “راديو فرد” الإيراني عن تراجع الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الواردات الإيرانية من أمريكا، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاءات الأمريكي في أحدث تقرير شهري له، مشيرًا إلى أن “الميزان التجاري الإيراني مع أمريكا أصبح سلبيًا خلال العام الجاري”.

وأشار التقرير إلى أن “الإحصاءات الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري كشفت عن انخفاض صادرات إيران إلى الولايات المتحدة بنسبة 45٪ ، وقد بلغت 13 مليون و300 ألف دولار، فيما ارتفعت واردات إيران من الولايات المتحدة بنسبة 57٪ لتصل إلى 32 مليون و800 ألف دولار”.

وأضاف أن “هذه الإحصاءات أكدت أن الميزان التجاري الإيراني مع الولايات المتحدة أصبح سلبيًا العام الجاري”.

وتصدّر الولايات المتحدة معظم الإمدادات الطبية والأدوية، والمنتجات الزراعية، إلى إيران، فيما تصدّر إيران إلى الولايات المتحدة صادراتها التقليدية: الفستق، والسجاد، والمكسرات.

وتصاعدت الفجوة التجارية بين إيران، والولايات المتحدة، فيما يتعيّن على الحكومة الأمريكية إرسال تقرير إلى الكونغرس كل 90 يومًا، لتأييد أو رفض التزام إيران بالاتفاقية النووية.

ومن المقرر أن تحسم إدارة دونالد ترامب، في 12 أيار/مايو الجاري، موقفها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 14 تموز/يوليو 2015، فيما تشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية “احتمال وارد جدًا”.

وبين عامي 2000 و2008، كانت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة أعلى دائمًا من الواردات، ولكن خلال العام الجاري كان الميزان التجاري دائمًا في مصلحة الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن منظمة التجارة والتنمية في إيران، أكدت إيران وجود زيادة في الواردات والصادرات من المنتجات غير النفطية.

ووفقًا لسلة الصادرات غير النفطية التي حددتها إيران، فإن الرقم في العام الماضي كان 46 مليار دولار و 931 مليون دولار، بزيادة 6.6 % على أساس سنوي.