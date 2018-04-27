ليبيا والولايات المتحدة توقّعان اتفاقيتين أمنيتين ‎

وقّعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقر السفارة الليبية في تونس، اتفاقيتين أمنيتين في مجال العدالة الجنائية، ومنظومة الكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ البرية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية: إن “توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة”.

وأضاف البيان أن “الاتفاقيتين تفسحان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية، وتدريب العناصر الوطنية، وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات”.

وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقيتين سيكون ممولًا من قبل الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن “الجانبين أبديا تطلعهما للمضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي، ليشمل المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها”.

وقّع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا‎، ستيفاني ويليامز.

كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد الطرفان على أهمية دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة؛ للدفع بالعملية السياسية في البلاد وتحقيق الاستقرار، وفق المصدر ذاته.