مصر.. انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى نحو 6 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي في مصر، اليوم الأحد، ارتفاع ودائع المصريين والشركات في البنوك إلى 5 تريليونات جنيه، فيما انخفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن “العجز في الميزان التجاري انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار”، مشددًا على أن “منهج البنك المركزي يتمثل في الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادي وتطبيق سياسة احترازية في البلاد”.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مصرفي، أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد على زيادة الاحتياطي النقدي بعد ضبط الأسواق من حالة الفوضى”.

بدوره، أوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أن “استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر العملة المحلية”، مبينًا أن “حجم التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي بلغ 13 مليار جنيه”.

ولفت إلى أن إجمالي التنازلات عن النقد الأجنبي للجهاز المصرفي بخلاف الحكومة بلغ نحو 80 مليار دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقدرت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.