برومو دراما 2018.. الغموض والآكشن يروجان لمسلسلات الماراثون الرمضاني

بدأت المنافسة الدرامية تشتد، قبل أسابيع من حلول شهر رمضان الكريم، من خلال طرح بروموهات الأعمال المشاركة في الماراثون المقبل، عبر شاشات القنوات الفضائية، والحسابات الرسمية على موقع يوتيوب.

ويبدو أن الدراما المصرية، خلال الموسم الجاري، ستمزج بين أشكال متنوعة من الغموض والإثارة والآكشن والكوميديا.

عوالم خفية

“أنا مش برمي الناس بالتهم.. بس أنا متعود أقول الحقيقة.. وهما متعودين يكدبوا”، بتلك العبارة طل الزعيم عادل إمام، على جمهوره خلال البرومو التشويقي لمسلسله الجديد، فيما بدا يبحث عن أشياء مجهولة عبر أوراق ودفاتر قديمة دون على أحدها جملة (عوالم خفية).

والمسلسل الذي سيُعرض على شاشات قنوات سعودية ومصرية، يجسد خلاله الزعيم دور صحافي يدعى هلال كامل، تقع في يده مذكرات فنانة مشهورة قبل مقتلها بسنوات في ظل ظروف غامضة.

وتكشف المذكرات أسرارًا وخبايا كثيرة لعدد من الشخصيات الفاسدة، الأمر الذي يدفع هلال لفضحهم أمام الرأي العام، ما يعرضه للخطر ويهدد حياة المقربين منه.

و”عوالم خفية” بطولة عادل إمام، وأسامة عباس، وصلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، وبشرى، ومي سليم، وهبة مجدي، وأحمد عبد الله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.

بالحجم العائلي

أعاد برومو “بالحجم العائلي”، ذكريات البهجة وخفة الظل التي اتسم بها الفنان المصري يحيى الفخراني في مسلسلاته القديمة مثل “حمادة عزو” و”عباس الأبيض في اليوم الأسود”.

وسلط البرومو الضوء على شخصية رجل في الـ70 من عمره، مقبل على الحياة ويحب البهجة والمرح، ويعشق مصاحبة الأطفال.

وفي إطار كوميدي اجتماعي، تدور أحداث المسلسل، حول السفير نادر، الذي يترك عمله في السلك الدبلوماسي، وبسبب حبه الشديد للطعام يسعى إلى تأسيس مطعم بإحدى القرى السياحية، ويعدّ بنفسه الوجبات للزائرين، ما يؤدي إلى انفصاله عن زوجته.

ويشارك يحيى الفخراني البطولة، النجمة ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وأحمد مجدي، وشيماء سيف، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن المقرر عرض المسلسل في مصر والمملكة العربية السعودية خلال الموسم الرمضاني المقبل.

اختفاء

في إطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة، ظهرت الفنانة المصرية نيللي كريم، في برومو مسلسلها الجديد “اختفاء”، وسط أجواء من الغموض والإثارة.

وبدا على نيللي، أنها تجيد التحدث باللغة الروسية، خلال البرومو الذي عاد بالذاكرة إلى أحداث جرت في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وتجسد نيللي دور دكتورة جامعية تدرس في روسيا، وفي إطار الأحداث تكتشف اختفاء زوجها، ما يدفعها لخوض رحلة للبحث عنه عبر تركها موسكو والعودة إلى مصر؛ وفي أثناء ذلك تتعرض لكثير من المفاجآت.

و”اختفاء” بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، ومحمد علاء وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج جمال العدل.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشات المملكة العربية السعودية بالتزامن مع مصر، خلال شهر رمضان المبارك، عقب التعاقد الذي أبرم مؤخرًا بين شركة “العدل جروب”، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

نسر الصعيد

حقق برومو “نسر الصعيد” للفنان المصري محمد رمضان، مشاهدة عالية عقب طرحه على موقع يوتيوب ، في الوقت الذي تخطت فيه أغنيته الدعائية “يعلم ربنا” للمطرب الشعبي أحمد شيبه، حاجز الـ2 مليون.

وخيمت على البرومو أجواء الصراع والآكشن، التي تدور أحداثها في صعيد مصر، حول ضابط شرطة يدعى “زين” من قنا، الذي يجسده محمد رمضان، يدخل في مواجهة شرسة مع رجل أعمال صعيدي يدعى “هتلر”، الذي يعمل في التجارة غير المشروعة ويؤدي دوره الفنان المصري سيد رجب.

“نسر الصعيد” بطولة محمد رمضان، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ودينا، وعايدة رياض، وفاء عامر، ومحمد عز، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وتأليف محمد عبد المعطي، إخراج ياسر سامى، وإنتاج جمال العدل.

أيوب

وداخل إحدى السجون المصرية، يظهر الفنان مصطفى شعبان في برومو مسلسله الجديد “أيوب”، الذي نوه في بدايته إلى أنه مستوحىً من قصة حقيقية.

ويكشف برومو المسلسل هروب أيوب، من السجن في الوقت الذي يسعى الأمن المصري لملاحقته في جميع الأماكن التي يتردد عليها.

والمسلسل الذي يغلب عليه طابع “الآكشن”، يروي قصة موظف يدعى أيوب، يؤدي دوره شعبان، يعمل في إحدى البنوك المصرية، ويدخل السجن نتيجة تعرضه للظلم؛ لكنه يقرر الانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في وضعه خلف القضبان.

“أيوب” بطولة مصطفى شعبان، وآيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وتأليف سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.

رسايل

لغز وغموض وإثارة، عوامل خرج بها برومو “رسايل” في شكله الأول، والذي بدا وكأن كابوسًا تحلم بأحداثه الفنانة المصرية مي عز الدين.

ويحاول الفنان المصري أحمد حاتم، خلال البرومو، أن يدل مي عز الدين، على طريق حجرة ما، وفور دخولها تجد غطاء على سرير، تسعى لكشفه لمعرفة ما يخفيه أسفله.

ويأتي البرومو الثاني، ليظهر مي أثناء استيقاظها مذعورة من أمر ما، وكأنها شاهدت على التو كابوسًا مخيفًا.

وتدور أحداث المسلسل، حول اختفاء الطبقة المتوسطة، وسط أصحاب المليارات، وتسلط الضوء على الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الحارات الشعبية.

“رسايل” بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، وأحمد حاتم، ومها أحمد، وأحمد سعيد عبد الغني، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورزان مغربي، وراندا البحيري، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي.

الرحلة

برومو “الرحلة” الذي ظهر فيه الفنان السوري باسل الخياط، والفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، بدا للوهلة الأولى أنه يدور حول شخصيات تعاني من مرض نفسي.

وعاتب الخياط، أثناء البرومو، فتاة تدعى رانيا، والتي تؤدي دورها ريهام، على محاولتها الهروب منه.

ورغم إخبارها أنه يسعى إلى حمايتها من الوحوش المترصدين لها بالخارج، على حد وصفه، إلا أنها بدا عليها الذعر من تواجده.

والقصة تدور حول مجموعة من الأشخاص، جمعهم القدر على متن رحلة طائرة تحمل رقم “710”، متجهة من بيروت إلى القاهرة.

وتكشف الأحداث أن جميع أبطال المسلسل مرضى نفسيين، ولكن بدرجات متفاوتة، ويسعى كل منهم إلى إخفاء حقيقته عن الآخر وسط حبكة بوليسية تشويقية.

و”الرحلة” بطولة باسل الخياط، وريهام عبد الغفور، ومي سليم، ومحمود حجازي، وإسلام جمال، وقصة الكاتبة السورية نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، إخرج حسام علي.

أمر واقع

الفنان المصري كريم فهمي، ظهر في برومو مسلسله الجديد بملابس ضابط الشرطة، متحدثًا عن الموت كونه “أمر واقع” لا يستطيع أحد تغييره.

وفي قالب “الأكشن”، تدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يعمل في مجال مكافحة الإرهاب، يكلف بإحباط عملية إرهابية قبل تنفيذها، ما يعرضه لكثير من المخاطر.

“أمر واقع” بطولة كريم فهمي، ونبيل الحلفاوي، وريم مصطفى، وأحمد وفيق، ونيكولا معوض، ونهى عابدين، وملك قورة ونجلاء بدر، وتأليف محمد رفعت، وإخراج أحمد أسامة، وإنتاج شركة أروما.