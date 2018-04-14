رمضان 2018.. نجوم عرب يغزون سوق الدراما المصرية

يشهد الوسط الفني العربي، نشاطًا فنيًا عربيًا في السوق المصرية لم يشهدها الماراثون الرمضاني من قبل، بين النجوم العرب الذين قرروا المشاركة في عدد كبير من الأعمال الدرامية المصرية، على عكس العام الماضي الذي كان ظهورهم فيه بشكل أقل من هذا العام.

ويتنافس عدد كبير من النجوم في مقدمتهم اللبنانية نور التي قررت العودة للدراما من خلال مسلسل “رحيم” لتقف أمام الفنان ياسر جلال للمرة الأولى، وتجسد دور دكتورة جامعية، تربطها برحيم علاقة حب منذ أيام الجامعة، لتتطور الأحداث وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتدخل في صراعات مع عالم رجال الأعمال.

ويخوض النجم التونسي ظافر العابدين سباق الدراما الرمضانية بمسلسل “ليالي أوجيني” مع الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداث العمل خلال حقبة الأربعينيات، وتحديدًا عام 1946 بين مدينتي القاهرة وبورسعيد، وهو مقتبس عن عمل إسباني.

و”ليالي أوجيني” من إخراج هاني خليفة، وتأليف إنجي القاسم وسماء أحمد عبد الخالق، ويشارك في البطولة إنجي المقدم، ومراد مكرم، وليلى عز العرب وخالد كمال.

وبعد غياب استمر 8 سنوات عن الدراما المصرية عادت النجمة السورية سلاف فواخرجي لتخوض سباق رمضان المقبل من خلال “خط ساخن” أمام الفنان حسين فهمي، بعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا التي شغلت المصريين في الآونة الأخيرة، وهو من تأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابري، وإخراج حسني صالح.

ومن خلال مسلسل “أبو عمر المصري” يشارك النجم الأردني منذر رياحنة في رمضان 2018، ويقدم خلال أحداث العمل شخصية صديق مقرب لأحمد عز بطل العمل ويعرف عنه كل شيء.

وبعملين تتواجد المغربية أمل بوشوشة، الأول مع الفنان خالد النبوي في مسلسل “منطقة محرمة”، حيث تجسد فيه دور زميلته في البرنامج الذي يقدمه، والثاني مع الفنان أحمد عز بمسلسل “أبوعمر المصري” الذي يفتح النار على الجماعات “الإرهابية” ومخططاتها وطريقتهم فى غسل الأدمغة وتجنيد الشباب.

وللمرة الأولي يقف الفنان السوري فراس سعيد أمام النجمة غادة عبدالرازق في بطولة مسلسلها “ضد مجهول” ليخوض به السباق الرمضاني، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، حول مهندسة ديكور تدعى “ندى وصفي” متزوجة ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها، يجسده “فراس”.

وتقف التونسية عائشة بن أحمد أمام الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “نسر الصعيد” المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني.

وفي الوقت الضائع استطاعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “لعنة الكارما” الذي واجه مشاكل كبيرة في البداية، حيث تدور أحداث المسلسل الذي تتولى كتابته عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، حول كارما، وهي سيدة أعمال ثرية تتاجر في الآثار وتتورط في قضية، ومن المقرر أن تلعب على عاطفة أحد المحامين، وتعده بالزواج لكي يخرجها من هذه الأزمة.

أما النجمة اللبنانية دياموند بوعبود، فتشارك في مسلسل “المرآة السوداء”، ويحمل المسلسل فكر ورؤية معز مسعود، سيناريو وحوار شيرين ومحمد وخالد دياب.

وتقف التونسية سميرة مقرون أمام خالد النبوي في مسلسل “منطقة محرمة” وتجسد دور زميلته بالدراسة وتعمل معه في البرنامج، كما تشارك في مسلسل “رسايل” للفنانة مي عز الدين، الذي تدور أحداثه حول أحوال الطبقة المتوسطة التي اختفت من الأعمال الفنية التي سيطر عليها رجال الأعمال المليارديرات والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحارة الشعبية.

وتشارك الفنانة اللبنانيّة ستيفاني صليبا في مسلسل “فوق السحاب” لتقف للمرة الأولي أمام الفنان هاني سلامة، وتجسد دور حبيبته من أيام الطفولة.