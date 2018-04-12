إيران.. اعتقال متظاهرين لمطالبتهم باستعادة أموالهم من شركة مفلسة (صور وفيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة “مشهد” شمال شرق إيران، اليوم الخميس، العشرات من المتظاهرين الذين طالبوا باستعادة أموالهم التي سرقتها مؤسسة “بديده شانديز” المدعومة من الحكومة.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، إن “المئات من المشاركين في مشروع استثماري أطلقته مؤسسة بديده شانديز بمدينة مشهد قبل نحو 4 سنوات، تظاهروا أمام مبنى الادعاء العام؛ للمطالبة باستعادة أموالهم”.

وأوضحت القناة بحسب مصادر ميدانية، أن “قوات مكافحة الشغب والشرطة قامت باعتقال عشرات المتظاهرين من الرجال، فيما قامت بتفريق النساء المشاركات بالتظاهرة ضد الحكومة التي تجاهلت مطالبهم للعام الرابع على التوالي”.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد حكومة روحاني وهتفوا: “يا حكومة التدبير والأمل كفى وعودًا جوفاء” كما رددوا: “ولي الله سيف شارك في اختلاس أموالنا”.

ويطالب الآلاف من الإيرانيين الذين شاركوا بأموالهم في مشروع استثماري أطلقته مؤسسة “بديده شانديز” التي أعلنت قبل 3 أعوام إفلاسها، حكومة الرئيس حسن روحاني ورئيس البنك المركزي ولي الله سيف باستعادة أموالهم من القائمين على هذه المؤسسة التي لها رخصة من البنك المركزي.

وكانت شرارة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد انطلقت من مدينة مشهد وامتدت لنحو 100 مدينة إيرانية؛ بسبب البطالة والغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأقدمت السلطات الإيرانية على قمع الاحتجاجات الشعبية التي استمرت نحو أسبوعين، وأسفرت عن مقتل 35 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما اعتقلت نحو 7 آلاف متظاهر، أفرج في كانون الثاني/ يناير الماضي عن المئات منهم، فيما بقي آخرون يحاكمون بتهم استهداف الأمن القومي.