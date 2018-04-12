السرطان يضرب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني

كشف مصدر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الأول بسرطان البروستات المتقدم، مشيرًا إلى أن الأطباء طالبوا بضرورة وقف استهلاك الكحول.

ونقلت وكالة الأنباء الرياضية الإيرانية “ورزش سه”، عن المصدر قوله إن: “كيروش أجرى مؤخرًا فحوصات طبية بعدما أحسس ببعض المشاكل الصحية، وتبين أنه مصاب بمرض سرطان البروستات المتقدم”.

وأضاف: “الطبيب المعالج حظر على المدرب البرتغالي استهلاك الكحول”، مبينًا: “وفق نصيحة الطبيب، فقد سُمح للمدرب كيروش بمغادرة إيران للخارج من أجل تلقي العلاج اللازم”.

وتولى كارلوس كيروش (65 عامًا) تدريب المنتخب الإيراني منذ 2011 ومن المقرر أن ينتهي عقده رسميًا نهاية 2018 ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشجعين الإيرانيين.

وفي منتصف مارس الماضي، قال مصدر مقرب من كارلوس كيروش، إنه تلقى عرضًا لتمديد عقده إلى ما بعد نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق في يونيو المقبل.