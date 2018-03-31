على خلفية “إهانة” العرب.. تجدد الاحتجاجات في الأحواز بإيران (فيديو)

انطلقت احتجاجات حاشدة، مساء اليوم السبت، في حي الثورة وسط محافظة الأحواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران، للتنديد بسكوت الحكومة على “إهانة” التلفزيون الحكومي الرسمي للقومية العربية.

وذكرت قنوات إخبارية عبر تطبيق “التلغرام”، أن “مسيرات احتجاجات خرجت مساء السبت في حي الثورة، وسط محافظة الأحواز للتنديد بالسياسة العنصرية التي تتبعها الحكومة الإيرانية ضد الشعب العربي في الأحواز”.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب” الإيرانية، حشودًا عسكرية لقوات إيرانية وهي في طريقها إلى محافظة الأحواز، لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وذكرت القناة الإيرانية عبر التلغرام، أن “هذه الحشود توجهت من مدينة خرم آباد، مركز محافظة لرستان غرب البلاد، عصر اليوم السبت إلى محافظة الأحواز، لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي ينظمها أبناء القومية العربية”.

ومساء أمس الجمعة، انطلقت احتجاجات في مناطق مختلفة من الأحواز، بالإضافة إلى مدن معشور وعبادان، حيث ردد المتظاهرون العرب شعارات ضد الحكومة الإيرانية، بسبب عدم تقديمها اعتذارًا عن إساءة القناة الثانية الرسمية للعرب في الأحواز، خلال برنامج بث في عطلة عيد النيروز.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية التي تتخذه من تركيا مقرًا لها اليوم، أن السلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات منذ فجر اليوم في مناطق مختلفة، من محافظة الأحواز جنوب البلاد ذات الغالبية العربية.

وقالت المنظمة إن “السلطات الإيرانية اعتقلت نحو مئة من المتظاهرين الأحوازيين في مناطق مختلفة، مع بدء حملة اعتقالات للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام، بسبب إهانة التلفزيون الرسمي الإيراني للقومية العربية”.