مدينة “معشور” الأحوازية تنضم للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني (فيديو)

انضمت “مدينة معشور” العربية إلى الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأحواز جنوبي إيران، حيث انطلقت مظاهرات ليلية في هذه المدينة وسط هتافات مناهضة للحكومة والنظام الإيراني.

وذكرت قنوات إخبارية، عبر تطبيق “التلغرام”، الجمعة، أن “المئات من أهالي مدينة معشور العربية نظموا احتجاجات، مساء اليوم، ضد الحكومة والنظام الإيراني بسبب اضطهاد القومية العربية”.

وقالت قناة “در”، التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج: إن “هذه الانتفاضة في مدينة معشور تأتي دعمًا للشعب الأحوازي العربي من أجل إيصال صوته إلى المسؤولين في البلاد؛ بسبب تجاوز التلفزيون الرسمي على القومية العربية”.

ودخلت الاحتجاجات العربية المناهضة للنظام في الأحواز يومها الرابع، بعدما انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

وردد المتظاهرون العرب، الجمعة، شعارات منها “بالروح بالدم نفديك يا أحواز، الأحواز عز بلادي أم الشهيد تنادي”.

وكانت “منظمة حقوق الإنسان الأحوازية” دانت، الخميس، بشدة قمع المظاهرة السلمية للشعب العربي الأحوازي في المدينة من قبل السلطات الأمنية، مؤكدة “اعتقال عدد غير محدد من النساء والرجال من قبل قوات الأمن والشرطة”.